Захарова назвала нелепыми американские угрозы

Нелепыми назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова угрозы США ввести санкции против России за сотрудничество с Венесуэлой.

Москва уже сбилась со счета и перестала обращать на них внимание, добавила Захарова, подчеркнув, что Кремль знает, чем вызвана такая нервозность. Быстрая смена власти в Каракасе не удалась, Белый дом подставил тех, кто поспешил признать самозванца.

Захарова объяснила реакцию Вашингтона. США объявили, что появление российских военных специалистов в стране будут расценивать как провокацию, угрожающую миру и безопасности в регионе.

Никаких военных специалистов в Каракасе нет, сообщила Захарова, это все домыслы, передает "Интерфакс".

Но Россия готова способствовать диалогу оппозиции и правительства в Венесуэле. Кремль рекомендует США прекратить душить экономику страны и подталкивать народ к гражданской войне, передает РИА Новости.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Глава Национальной ассамблеи оппозиционер Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. США и ряд стран Запада признали Гуайдо, Россия и Китай поддержали Мадуро.