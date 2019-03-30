Борьба с микробами: цена вопроса — будущее человечества

В Биологическом музее имени К. А. Тимирязева в Москве открылась выставка об одной из главных угроз человечества — супермикробах. Только вдумайтесь: в год они убивают почти 700 тысяч человек по всему миру! А еще бактерии способны адаптироваться даже к антибиотикам, поэтому тема очень актуальная. Провести такую выставку российские специалисты решили вместе с британскими коллегами. Их в Москве представил глава лондонского Музея науки Иэн Блэтчфорд — тот самый, который в 2016 открывал в Москве, на ВДНХ, выставку про космос.

Два зала, два десятка стендов с фотографиями, несколько интерактивных экранов, но самое главное — сопроводительный текст на русском и английском языках. Концепция этой совместной выставки принадлежит британским коллегам. Здесь рассказ идет от лица отдельных героев: фермера, хирурга, реаниматолога, врача-микробиолога или ветеринара из зоопарка — всех тех, для кого борьба с супермикробами давно стала частью, а иногда и делом всей жизни.

Где в больницах обитают наиболее устойчивые к антибиотикам бактерии? Почему ветеринары тоже озабочены этой проблемой? И почему так важно правильно соблюдать все предписания врачей при лечении антибиотиками? Выставка "Супермикробы. Борьба за жизнь" уже полгода идет в лондонском Музее науки. Теперь заработала и в России, а параллельно проходит в Индии и Аргентине. Совсем скоро открытие и в Китае. И это, говорят организаторы, не случайно, ведь проблема уже давно стала глобальной.

"Для нас это новый формат. Мы устраиваем выставку по всему миру, но не просто отправляем экспонаты и стенды из Великобритании. Мы объединяем их общей идей, фундаментальными научными принципами, которые используют наши партнеры из разных стран. Глядя на то, что получилось, я приятно удивлен и очень многое подчеркнул для себя. Легко думать, что только в твоей стране проводят исследования в этой области, но и Москве есть ученые, которые борются с устойчивостью бактерий к антибиотикам и в полной мере осознают масштабы и важность этой проблемы", — заявил Иэн Блэтчфорд, директор Science Museum Group, глава лондонского Музея науки.

1945 год. Александр Флеминг получает Нобелевскую премию по медицине за создание первого в мире антибиотика — пенициллина. И уже тогда в своей речи ученый прямо говорил: грядет время, когда бактерии приобретут устойчивость к антибиотикам и станут серьезной угрозой для человечества. И это время уже наступило. Его слова действительно оказались пророческими.

В этом году Всемирная организация здравоохранения поставила проблему устойчивости к антибиотикам на пятое место. Ежегодно от супербактерий умирают почти 700 тысяч человек, и, по прогнозам ученых, к 2050 году эта цифра вырастит до устрашающих 10 миллионов.

Откуда берутся такие супербактерии? Парадокс в том, что причина их появления — мы сами. Бесконтрольное применение антибиотиков привело к зарождению супермикробов, против которых бессильны лекарства. Сальмонелла и гонорея научились разрушать активные вещества препаратов. Мутировал туберкулез.

"В группе риска находимся на самом деле все мы с вами, потому что в России можно антибиотик купить безрецептурно. И это тоже проблема, которая сейчас широко обсуждается. Многие люди думают, что простуду можно лечить с помощью антибиотиков. Это неправда, поскольку простудные заболевания вызываются вирусами, а не бактериями", — пояснила Марина Ракчеева, директор Биологического музея имени Тимирязева.

Ни в коем случае не стоит заниматься самолечением! А самое главное — нужно пропивать курс антибиотиков до конца, иначе это может привести к тому, что организм человека станет невосприимчивым к определенному лекарству. И когда возникнет угроза серьезного заболевания, спасти человека уже будет невозможно.

Другая – скрытая — угроза состоит в том, что антибиотики мы получаем не только тогда, когда лечимся. Мыло, зубная паста, корма животных… Антибиотики используют на фермах, птицефабриках. Коров и кур от инфекций можно прививать, но дешевле кормить скот приправой из лекарства. Как итог — бактерии вырабатывают стойкость — резистентность.

"Борьба с микробами вышла на другой уровень, чем это было 50 или 70 лет назад. Тогда первые попавшиеся препараты были хороши и активны. А сейчас нужно найти препараты, которые лучше, чем то, что уже есть в арсенале химиотерапии. Поэтому это создает определенные сложности. Если препарат новый, может уйти десяток лет на установление его строения, на наработку, проведение доклинических, клинических испытаний. Цикл разработки антибиотика на Западе составляет 10-15 лет. А у нас это еще может быть и больше", — рассказал Андрей Щекотихин, директор Научно-исследовательского института по изысканию новых антибиотиков имени Г. Ф. Гаузе.

Сегодня ученые всего мира, врачи и фармацевты объединяются, чтобы вместе найти решение выхода из этой непростой ситуации, ведь цена вопроса — будущее человечества. Только решая проблему совместно, можно контролировать мировое распространение супермикробов. Хотя один из основных факторов успеха — соблюдение простых правил и рекомендаций врачей и ученых.