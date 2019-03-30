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Выборы на Украине 3 часа назад
"Страна в войне, а президент в шоколаде": у Порошенко - рекордное число конкурентов
31 марта на Украине — первый тур президентских выборов. Еще бы лет десять назад мы бы и сами подумали: стоит ли обсуждать эту тему в "день тишины"? Страна вроде и другая, но ведь можно невольно кого-то задеть. Но при Порошенко русофобия достигла таких масштабов, что из украинского эфира убрали даже оппозиционные российские СМИ. А значит, мы вольны.
Служба безопасности Украины перешла на усиленный режим несения службы. Улицы патрулирует спецназ "А". В усилении мер безопасности на выборы нет ничего необычного. Но, согласимся, что такое усиление больше похоже на устрашение.
Формально – "день тишины". Но появление Петра Порошенко на молитвенном сходе в центре Киева, кажется, никого не смущает. Он здесь — основное действующее лицо. Нужная перед голосованием картинка обеспечена.
Глава так называемой Автокефальной Украинской Церкви напоминает прихожанам, что за воскресенье надвигается: "Ныне имеем выбрать главу государства украинского. Вдохнови нас, Господи, сделать верный и ответственный выбор, ведь от этого зависит будущее всех нас".
Порошенко, похоже, рассчитывал переиграть вырвавшегося вперед Владимира Зеленского. Предполагалось, что накануне голосования звезда украинского юмора займет весь прайм-тайм субботнего эфира канала "1+1", но в качестве комика, а не кандидата. Однако его штаб явно решил не рисковать.
По данным социологов, Зеленский сейчас может получить голоса свыше четверти избирателей. Само по себе первое место — значительное психологическое преимущество во втором туре. Ресурс действующего президента Порошенко — в пределах 18%. Примерно схожие цифры и у Юлии Тимошенко. Так что главная интрига — кто составит конкуренцию молодому политику во втором туре.
И, конечно же, на окончательный расклад могут повлиять дальнейшие действия Юрия Бойко — сейчас он на четвертой строчке — и Анатолия Гриценко — он — на пятой. Тем более что свыше половины избирателей могут определиться с выбором в самый последний момент. На этом фоне кандидат Тимошенко, вернувшаяся из подконтрольных Украине районов юго-востока, решительно критикует действующую власть.
"Дороги развалены. Производства уничтожены. Люди там выживают. И я думаю, что на таком примере мы можем увидеть, сколько боли сегодня в стране, сколько сегодня потерь и безразличия, крайнего безразличия", — заявила Юлия Тимошенко.
Одним из самых памятных поворотов гонки стал приезд Юрия Бойко в Москву — он вместе с другим известным украинским политиком Медведчуком был принят главой российского правительства. И в том-то и дело, что речь не только о газе. Во время кампании Бойко последовательно критикует проявления национализма — это касается, в частности, закона о языке.
"Почему появляется этот закон? Он используется как предвыборная агитация. Это не закон о защите украинского языка. Это закон об уничтожении русского языка. И это прослеживается во всех пунктах этого закона", — отметил Бойко.
По всей видимости, выборы дадут простор для фальсификаций. Даже точных данных о количестве избирателей нет. В списках без малого 30 миллионов, но с учетом тех, кто уехал на заработки за рубеж, реальное число не превышает 25. Лишние бюллетени — это ресурс для манипуляций.
А еще, по данным СМИ, в реестр избирателей включен, например, Александр Захарченко и многие другие погибшие и умершие жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Кроме того, избирательные участки в России закрыты. Порошенко все это только на руку. По итогам пяти лет президентства многими он воспринимается как лицо коррупции. Именно так киевские художники назвали портрет главы государства, созданный из оберток конфет Roshen и снарядов.
"Мы у него купили 20 килограммов конфет. То есть он на нас заработал. Поэтому пусть не обижается. Но вообще это очень грустно, когда страна в войне, а президент в шоколаде", — сказала художница Дарья Марченко.
Рекорд гонки — количество кандидатов: первоначально их было 44. Пятеро сошли с дистанции. А некоторые и сейчас готовы даже свой голос отдать за соперника.
Среди зарубежных наблюдателей — вдова сенатора Джона Маккейна Синди Маккейн. Теперь многое будет зависеть от того, как и кто посчитают голоса.
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