Папа Франциск объяснил, почему не дал верующим целовать руку

Папа Римский Франциск объяснил, что не давал целовать руку верующим во время одной из церемоний, поскольку заботится об их здоровье.

В беседе с журналистами во время приветствия на борту самолета по дороге в Марокко, где в субботу, 30 марта, начался апостольский визит понтифика, он отметил, что после первых поцелуев рука становится мокрой и, следовательно, превращается в "рассадник микробов". "Простое соображение соблюдения гигиены", — приводит слова папы Франциска ТАСС.

Агентство добавляет, что это пояснение последовало после того, как один из журналистов папского пула в шутку отдернул руку в ходе традиционного приветственного рукопожатия.

Церемония, на которой папа Римский убирает руку, когда верующие пытаются ее поцеловать, прошла в минувший понедельник, 25 марта в итальянском городе Лорето. Понтифик совершил паломничество в этот город, где находится святилище дома Богоматери, привезенного со Святой земли на Апеннины во время Крестовых походов. Церемонию сняли на видео, которое появилось в интернете.

Целуя руку папы Римского, верующие прикладываются к "Кольцу рыбака" на ней, которое символизирует папскую власть. Консервативные католики подвергли поведение Франциска критике, поскольку усмотрели в нем нарушение вековых традиций.