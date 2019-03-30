Картины "Ван Гоги" и "Лето" стали триумфаторами "Ники"

На 32-й Национальной премии кинематографических искусств и наук "Ника" лидерами по количеству побед стали картины "Ван Гоги" и "Лето".

Лучшим фильмом года стала картина Алексея Федорченко "Война Анны".

Лучшим режиссером назван Кирилл Серебренников за картину "Лето".

Лучшими актрисами стали Марта Козлова за роль в картине "Война Анны" и Елена Коренева за работу в фильме "Ван Гоги". Произнося благодарственную речь, Коренева высказалась в поддержку всех людей, которые "страдают в заключении".

Лучшими актерами названы Алексей Серебряков ("Ван Гоги") и Евгений Цыганов ("Человек, который удивил всех").

Лучшим актером второго плана за роль в фильме "Человек, который удивил всех" стал Юрий Кузнецов.

Юрия Клименко наградили за операторскую работу в картине "Ван Гоги".

Авдотью Смирнову, Анну Пармас, Павла Басинского отметили за сценарную работу в "Истории одного назначения".

"Открытием года" за роль Майка Науменко в фильме "Лето" стал музыкант и лидер группы "Звери" Рома Зверь.

Леонида Десятникова и Алексея Сергунина наградили за музыку к фильму "Ван Гоги", а лучшим звукорежиссёром стал Борис Войт за "Лето".

"Лучшей работой художника" стала работа Елены Окопной в фильме "Довлатов", а лучшими костюмами названы работы Татьяны Патрахальцевой в "Истории одного назначения".

Юрий Карих стал победителем в новой номинации — "Режиссер монтажа" — за фильм "Лето".

Лауреатом почетной номинации "Честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова стала легенда грузинского и советского кинематографа режиссер Отар Иоселиани, передает "Интерфакс".

Лучшим фильмом "Стран СНГ, Грузии и Балтии" названа картина из Белоруссии "Хрусталь" Дарьи Жук.

За творческие достижения в области телевизионной кинематографии "Нику" получил сериал "Домашний арест".

Ирину Рубанову наградили "За вклад в кинематографические науки, критику и образование" наградили Ирину Рубанову.

Лучшей анимационной работой стала "Знаешь мама, где я был?" Левана Габриадзе, а неигровым фильмом назвали ленту "Параджанов Тарковский Антипенко. Светотени" режиссера Андрея Осипова.