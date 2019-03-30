В Канаде пумы чуть не задрали ребенка

Две пумы напали на ребенка на острове Ванкувер (Британская Колумбия, Канада).

Инцидент произошел в парке города Лейк-Ковичан. 4-летний малыш в это время находился под присмотром старшей девочки. Его отправили в больницу на вертолете. У ребенка оказались изодраны шея, голова, руки.

Сотрудники ведомства по вопросам окружающей среды прочесали местность и обнаружили двух молодых и изголодавшихся пум. Вероятно, их нехарактерное поведение было вызвано отсутствием пищи. Животных застрелили.

Сейчас в парке ищут других пум, передает ТАСС.