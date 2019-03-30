Пожарные сбили пламя на кондитерской фабрике в Нальчике

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на кондитерской фабрике в Нальчике. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС России, пламя было сбито в 21:05 в субботу, 30 марта.

Пожар в здании кондитерской фабрики на Северной улице в Нальчике начался около 17 часов. Горел склад готовой продукции. Огонь распространился по площади в 2,5 тысячи квадратных метров. Пострадал один человек: он получил легкие ожоги лица и рук.

На месте происшествия работают 46 человек и 11 единиц техники.