Австралийская теннисистка Эшли Барти выиграла теннисный турнир в Майами

В Майами близится к завершению представительный теннисный турнир с призовым фондом 8,3 миллиона долларов. У женщин в одиночном разряде победила австралийка Эшли Барти.

В финале Барти победила чешку Каролину Плишкову в двух партиях 7:6 (7:1), 6:3. Соперницы провели на корте 1 час 40 минут. Этот титул стал четвертым в карьере Эшли Барти.

Финал мужского турнира запланирован на воскресенье. В борьбе за главный трофей сойдутся швейцарец Роджер Федерер и американец Джон Иснер.