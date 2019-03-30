"Флорида" обыграла "Бостон" за счет двух голов Дадонова

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчем в Бостоне, где "Бостон Брюинз" принимал "Флориду Пантерз". Гости победили 4:1. Две шайбы в составе победителей забросил Евгений Дадонов.

Первым гол Дадонова стал победным, а второй шайбой, заброшенной в пустые ворота, Евгений закрепил победу гостей. Для Дадонова эти шайбы оказались 27 и 28. Всего на счету российского легионера 68 очков – 28 голов и 40 передач.

"Бостон" уже гарантировал свое участие в Кубке Стэнли. "Брюинз" занимают второе место в Восточной конференции. "Флорида", напротив, потеряла шансы на попадание в плей-офф.