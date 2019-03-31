Нападающий сборной Чехии Червенка не сыграет на чемпионате мира

Нападающий сборной Чехии по хоккею Роман Червенка не сможет сыграть на чемпионате мира, который пройдет в Словакии. У 34-летнего форварда сильные боли в спине.

Выступающий в швейцарском "Цюрих Лайонс" Червенка извинился перед болельщиками за то, что не сможет помочь сборной Чехии. Роман сказал, что хотел бы лучше подготовиться к новому сезону.

Роман Червенка известен российским болельщикам по выступлениям за КХЛ "Авангард" и СКА. В 2019 году он становился чемпионом мира.