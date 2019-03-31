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Франция. Протесты "желтых жилетов" 4 часа назад
31 марта 201900:33
Очередной протест "желтых жилетов" в Париже обернулся арестами
Двадцатый протест "желтых жилетов" в Париже вновь не обошелся без арестов. В полицейские участки отправили 37 человек.
По данным полицейских, эти люди нарушили запрет на проведение митингов на Елисейских полях. В правоохранителей, попытавшихся разогнать демонстрантов, полетели бутылки, сообщает "Россия 24". В ответ полиция применила слезоточивый газ.
Всего на улицы Парижа вышло свыше пяти тысяч человек, по всей Франции начитывалось около 34 тысяч митингующих.
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