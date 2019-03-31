Очередной протест "желтых жилетов" в Париже обернулся арестами

Двадцатый протест "желтых жилетов" в Париже вновь не обошелся без арестов. В полицейские участки отправили 37 человек.

По данным полицейских, эти люди нарушили запрет на проведение митингов на Елисейских полях. В правоохранителей, попытавшихся разогнать демонстрантов, полетели бутылки, сообщает "Россия 24". В ответ полиция применила слезоточивый газ.

Всего на улицы Парижа вышло свыше пяти тысяч человек, по всей Франции начитывалось около 34 тысяч митингующих.