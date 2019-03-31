В Архангельской области устраняют последствия урагана. Он обрушился на регион ночью 30 марта.

Сообщается, что порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Сильно пострадал сам Архангельск, а также Северодвинск и Новодвинск, передает "Россия 24".

В соцсетях опубликованы последствия стихийного бедствия. На кадрах — сорванные крыши, перевернутые автобусные остановки, поваленные деревья, светофоры, заборы и рекламные билборды, в некоторых жилых домах рухнули балконы. Многие жители остались без воды и электричества.