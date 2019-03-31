Выборы президента Украины: украинцы на территории России проголосовать так и не смогут

На Украине 31 марта день президентских выборов. Избирательные участки откроются в 8 утра по местному времени. Правда, принять участие в голосовании смогут не все граждане страны.

Так, у тех, кто находится в России, а здесь проживает самая большая в мире украинская диаспора, воспользоваться этим правом не получится по решению киевских властей.

И ЦИК, и МИД Украины уж заранее заявили, что участки на территории России работать не будут, передает "Россия 24".

Эту избирательную кампанию многие назвали самой грязной и скандальной. Вот и в "день тишины" в полицию поступали многочисленные жалобы на подкуп избирателей, на нарушение запрета об агитации.

Эксперты полагают, что выборы одним туром не ограничатся. Победителю нужно набрать более 50 процентов голосов, а даже лидер рейтингов актер Зеленский, согласно соцопросам, не набирает и 30. У Порошенко и Тимошенко и того меньше.

Те же опросы свидетельствуют: большинство украинцев до сих пор не определились, за какого кандидата отдать голос, и вообще сомневаются, что выборы будут честными.