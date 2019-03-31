Художественная гимнастика. Арина Аверина победила на этапе Гран-при

Во французском городе Тье проходит этап Гран-при по художественной гимнастике. Победу в многоборье одержала российская спортсменка Арина Аверина.

Арина получила лучшие оценки во всех четырех видах программы – упражнения с обручем, мячом, булавами и лентой, и набрала в сумме 84,800 баллов. На втором месте израильтянка Линой Ашрам — 84,550. Дина Аверина стала третьей, уступив сестре почти 4 балла — 80,750.

В групповых упражнениях победу одержала сборная России. На втором месте украинские гимнастки. Третий результат у сборной Израиля.