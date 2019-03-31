Протесты на границе с сектором Газа: четверо погибших, более 300 пострадали

Четверо палестинцев погибли и больше трехсот пострадали во время сегодняшних протестов на границе Израиля и сектора Газа. Такие данные приводит Минздрав анклава.

40 тысяч человек приняли участие в "Великом марше возвращения". Акцию назвали так в честь первой годовщины непрерывных антиизраильских протестов.

У пограничного забора на протяжении дня возникали столкновения с израильскими солдатами, демонстранты кидали камни и жгли покрышки, сообщает "Россия 24".

Военные говорят, что несколько раз палестинцы бросали гранаты и самодельные взрывные устройства. Солдаты в ответ открывали огонь, к границе стянули тяжелую технику. Израиль также применил дроны, чтобы сбрасывать боеприпасы со слезоточивым газом.