Российские керлингисты проиграли на старте чемпионата мира

В канадском Летбридже стартовал чемпионат мира по керлингу среди мужских команд. В стартовом матче сборная России уступила команде Шотландии.

Шотландцы выиграли у нашей команды с результатом 8:2. Сборная России выступает в таком составе Сергей Глухов (скип), Артур Али, Дмитрий Миронов и Антон Калалб.

Следующий матч на турнире россияне проведут с хозяевами турнира – канадцами. Встреча пройдет в ночь с субботы на воскресенье.