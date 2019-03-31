Киска поздравил первую в истории Словакии женщину-президента с победой на выборах

Замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович на брифинге в своем предвыборном штабе признал поражение на выборах президента Словакии и поздравил по телефону юриста Зузану Чапутову с победой.

"Желаю новому президенту и всей Словакии всего самого наилучшего. Я всю жизнь работал на благо Словакии и продолжу работать дальше".

Шефчович рассказал, что в ближайшее время продолжит выполнять обязанности заместителя главы Еврокомиссии, передает ТАСС.



Зузана Чапутова, 45-летняя адвокат из города Пезинок в Западной Словакии, побеждает на состоявшихся 30 марта выборах президента республики.

Государственная избирательная комиссия сообщила, что после обработки данных, поступивших с 84,6 процентов избирательных участков республики, Зузана Чапутова получила 57,9 процентов голосов. Ее соперник — Марош Шефчович — получил поддержку у 41,9 процента избирателей.

По предварительным данным, в самой Братиславе за Чапутову проголосовали почти 70 процентов избирателей.

Словацкие политологи уверены в победе Чапутовой. Поздравить первую в истории республики женщину-президента в ее предвыборный штаб прибыл действующий словацкий лидер Андрей Киска.

Избранный президент приступит к обязанностям 15 июня, когда закончатся полномочия нынешнего президента Андрея Киски.

Новый президент Словакии интересуется русской культурой и историей, считает Россию важным политическим партнером, но при этом поддерживает санкции, наложенные на Россию в связи с ситуацией в Крыму в 2014 году.

О личной жизни Зузаны Чапутовой известно, что в 2018 году она развелась с первым супругом Иваном Чапутой. У пары две дочери 15 и 18 лет. С прошлого года Чапутова состоит в гражданском браке с известным музыкантом, автором песен и фотографом Петром Конечным.