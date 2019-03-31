Украинскую певицу Maruv обокрали в киевском международном аэропорту

Украинская певица Maruv (Анна Корсун) сообщила в Instagram Stories о том, что ее обокрали в киевском международном аэропорту Борисполь.

"Если вы собираетесь вылетать из Борисполя, …тщательно пакуйте свой багаж, потому что рискуете быть взломаны и ограблены, как я".

Корсун рассказала, что из багажа пропала бижутерия, которую воры, скорее всего, приняли за драгоценности, передает РИА Новости.

Maruv победила в украинском национальном отборе на "Евровидение-2019", но отказалась подписывать контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией (НОТУ) "из-за кабальных условий".

Ранее исполнительница заявила, что свой голос на песенном конкурсе отдаст за российского исполнителя.