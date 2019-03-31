Кубок французской лиги достался "Страсбуру"

Во Франции стал известен обладатель Кубка лиги – третьего по значимости национального трофея. Им стал "Страсбур", выигравший в серии пенальти у "Генгама".

Основное время встречи завершилось вничью 0:0. Не изменился счет и после дополнительной тридцатиминутки. Судьба Кубка решилась в серии послематчевых пенальти, которые лучше выполнили футболисты "Страсбура" – 4:1.

"Страсбур" в четвертый раз стал обладателем Кубка лиги. Наибольшее количество обед – восемь – у "Пари Сен-Жерман".