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31 марта 201904:27

Пожар на кондитерской фабрике в Нальчике ликвидирован

В пресс-службе Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии сообщили, что пожарные полностью ликвидировали пожар на площади 2 500 квадратных метров в складском помещении кондитерской фабрики в Нальчике.

Возгорание произошло 30 марта в одноэтажном помещении кондитерского склада в промышленной зоне на окраине города.

Установлено, что в результате пожара есть один пострадавший. Мужчина 1958 года рождения получил ожоги рук и лица. Он оперативно доставлен в больницу.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты испытательной пожарной лаборатории.

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Пожар на кондитерской фабрике в Нальчике ликвидирован

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