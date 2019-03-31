Пожар на кондитерской фабрике в Нальчике ликвидирован

В пресс-службе Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии сообщили, что пожарные полностью ликвидировали пожар на площади 2 500 квадратных метров в складском помещении кондитерской фабрики в Нальчике.

Возгорание произошло 30 марта в одноэтажном помещении кондитерского склада в промышленной зоне на окраине города.

Установлено, что в результате пожара есть один пострадавший. Мужчина 1958 года рождения получил ожоги рук и лица. Он оперативно доставлен в больницу.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты испытательной пожарной лаборатории.