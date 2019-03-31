Четыре очка Панарина помогли "Коламбусу" справиться с "Нэшвиллом"

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги продолжился в Нэшвилле, где "Нэшвилл Предаторз" принимал "Коламбус Блю Джекетс". Гости выиграли с результатом 5:2.

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин не забросил ни один шайбы, но при этом участвовал в четырех голевых атаках из пяти. Артемий сделал четыре голевых передачи и довел количество результативных пасов до 52. Всего на счет Панарина 79 очков – 25+52.

Вратарь "синих мундиров" Сергей Бобровский отразил 23 броска из 25, совершенных по его воротам.