Эксперты: второго тура выборов президента на Украине не избежать

Украинцы выбирают президента. В списке кандидатов — 39 человек. Опросы отдают лидерство актеру Владимиру Зеленскому.

Следом идут Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Юрий Бойко. Правда, многие украинцы еще не определились со своим кандидатом, а эксперты считают, что второго тура не избежать, сообщает "Россия 24".

Избирательные участки откроются в восемь часов утра, но только не в России и не в самопровозглашенных республиках Донбасса. Там Киев отказался проводить выборы и тем самым, практически лишил права голоса до 10 миллионов своих граждан. Это почти четверть населения страны.

Вместе с тем в других странах открывается более ста избирательных участков для полумиллиона украинцев, живущих за рубежом.

Эту президентскую кампании многие эксперты называют самой грязной и скандальной. Даже в "день тишины" в полицию поступали многочисленные жалобы на подкуп избирателей и другие нарушения. Большинство украинцев сомневаются, что выборы будут честными.