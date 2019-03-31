Александр Овечкин в восьмой раз забросил 50 шайб за сезон

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил две шайбы в ворота "Тампа-Бэй Лайтнинг" и помог своей команде победить 6:3. Эти голы российского нападающего стали для него 50 и 51 в регулярном чемпионате НХЛ.

Александр в восьмой раз в карьере перешагнул отметку в 50 шайб за сезон. Подобное удавалось только трем хоккеистам. Уэйн Гретцки и Майк Босси добивались аналогичного результата в девяти сезонах.

Кроме того, на счету Овечкина 658 заброшенных шайб в заокеанской карьере. Это является 13 результатом в истории НХЛ. При этом российский хоккеист может обойти занимающего 12 место Люка Робитайла. Для этого Овечкину нужно забросить 11 шайб.