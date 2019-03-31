Россиянин Аванесян стал чемпионом Европы по боксу

Россиянин Давид Аванесян одержал победу в титульном поединке чемпионата Европы среди боксеров-профессионалов, который проходил в Бильбао. В бое весовой категории до 66,68 килограммов он в девятом раунде нокаутировал испанца Кермана Лехаррагу.

Теперь на счету 30-летнего Аванесяна 24 победы, 12 из которых нокаутом, а также одна ничья и три поражения. Испанский же боксер проиграл впервые. До боя с российским соперником у Лехарраги было 27 побед. Из них 22 – нокаутом.