Анисимов не спас "Чикаго" от поражения "Лос-Анджелесу"

Программа очередного игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершалась матчем в Лос-Анджелесе, где "Кингз" на своей домашней площадке "Стэйплс-Центр" принимал "Чикаго Блэкхоукс". Матч завершился победой "королей" со счетом 3:2.

"Черные ястребы" первыми открыли счет. Свою руку к голу приложил российский нападающий Артем Анисимов, который стал одним из ассистентов Алекса Дебринкэта. Также у "Чикаго" забивал Эрик Густафссон.

Однако каждый раз "Лос-Анджелес" отыгрывался. Сначала забил Чарли Остин, позже Майкл Амадио, а когда игра перетекла в овертайм, то "Кингз" в нужный момент впервые в матче вышли вперед и вырвали победу. Победный гол у Дрю Даути.

В еще одном матче "Даллас Старз" проиграл "Ванкувер Кэнакс". За "звезд" забил Александр Радулов, чем сделал счет 2:2 и, таким образом, перевел игру в овертайм. Голов в дополнительном времени не было, а вот в серии послематчевых буллитов точнее оказались уже хоккеисты из Канады. Итог – 3:2 в пользу "Ванкувера".