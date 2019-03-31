На Украине начались выборы президента

На Украине для голосования на выборах президента страны открыты около 30 тысяч избирательных участков. В списки избирателей внесены более 29 миллионов граждан.

На пост президента страны претендуют 39 кандидатов.

В 72 странах мира, кроме России, на 101 участке могут проголосовать граждане Украины, сообщает ТАСС.

ЦИК Украины еще 31 декабря 2018 года — в день начала кампании по выборам президента – сообщила о ликвидации пяти участков для голосования в России (в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске). Для того, чтобы реализовать свое избирательное право, почти трем миллионам гражданам страны, находящимся в РФ, было предложено проголосовать на участках в Грузии, Казахстане и Финляндии.

За ходом выборов на Украине зарегистрировано более 2 тысяч официальных наблюдателей от различных международных организаций и иностранных государств, но россиян среди них нет.

Сотрудники МВД Украины переведены на усиленный режим работы.

Голосование завершится в 20:00 по местному времени.