Боксер Гвоздик впервые сохранил титул чемпиона мира WBC

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 79,38 килограмм Александр Гвоздик провел успешную защиту своего титула. В Филадельфии он взял верх техническим нокаутом над французом Дуду Нгумбу.

Рефери боя зафиксировал победу 31-летнего Гвоздика после того, как его соперник сообщил об отказе продолжать поединок. Французский боксер не смог продолжать из-за травмы голеностопа. В итоге рефери засчитал ему поражение.

Для Гвоздика эта защита титула WBC стала первой в профессиональной карьере. Он продолжил свою беспроигрышную серию и теперь в его активе 17 побед, 14 из них – нокаутом. Он по-прежнему не знает поражений. Его соперник же проиграл бой в девятый раз. Также у него 38 побед (14 – нокаутом).