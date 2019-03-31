Взрыв на заводе в Китае: семь человек погибли и пять пострадали

Семь человек стали жертвами пожара и взрыва на заводе в городском округе Куньшань в восточной китайской провинции Цзянсу. Еще пять человек пострадали.

В воскресенье утром на территории завода загорелся, а затем и взорвался контейнер, в котором хранили металлолом. Причина произошедшего выясняется, передает РИА Новости.

Ранее, 21 марта, в этой же провинции Китая произошел сильный взрыв на химическом заводе "Цзянсу Тяньцзяи". В результате погибли 78 человек. Взрыв был таким мощным, что китайское сейсмическое агентство зафиксировало в этом же районе землетрясение магнитудой 2,2.