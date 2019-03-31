Овечкин и Панарин признаны главными звездами дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня регулярного чемпионата, назвав тройку лучших хоккеистов. В число наиболее проявивших себя игроков включены нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин и форвард "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин.

Капитан "столичных" был признан первой звездой дня после того, как двумя заброшенными шайбами помог своему клубу обыграть "Тампу-Бэй Лайтнинг" (6:3). Своим дублем Ови смог преодолеть рубеж в 50 заброшенных шайб за сезон.

Панарин получил от лиги вторую звезду дня. В матче "регулярки" НХЛ против "Нэшвилл Предаторз" россиянин отметился сразу четырьмя результативными передачами на своих одноклубников. Как итог, "Коламбус" выиграл со счетом 5:2.

Замкнул тройку лучших еще один представитель атакующей линии – Рикард Ракелль из "Анахайм Дакс". Он оформил хет-трик в игре против "Эдмонтон Ойлерз" и "утки" выиграли со счетом 5:1.