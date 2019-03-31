В день выборов Порошенко напомнил о разрыве договора о дружбе с Россией

В день выборов президента Украины действующий глава государства Петр Порошенко напомнил своим гражданам о прекращении с 1 апреля действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. В связи с этим Порошенко отдельно поблагодарил депутатов Верховной рады "за продемонстрированную государственную позицию" при голосовании за соответствующий закон в декабре прошлого года.

Договор о дружбе между Россией и Украиной был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999-го сроком на 10 лет с автоматическим продлением на очередные десятилетние периоды, напоминает ТАСС. В сентябре минувшего года власти Украины уведомили Москву, что не намерены продлевать действие договора.

В Киеве голосование на президентских выборах проходит без нарушений — лишь шесть избирательных участков по техническим причинам открылись с опозданием, сообщил в ходе селекторного совещания в МВД представитель правоохранительных органов украинской столицы. "Все работает в штатном режиме, без нарушений", — отметил он.

На нынешних выборах в качестве наблюдателей впервые не будет российских граждан, передает РИА Новости. Участия в выборах не принимают избиратели, проживающие на территории Донбасса и в России. Это значит, что права голоса лишены от семи до 10 миллионов человек — такую цифру озвучил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Список кандидатов — самый длинный за всю историю выборов: за главный пост в стране борются 39 человек. В президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский — его рейтинг за неделю до выборов превысил 30 процентов. Действующего главу государства Петра Порошенко готовы поддержать около 17 процентов украинцев, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко — 12,5 процента. По прогнозу социологов, будущий президент страны определится во втором туре.