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31 марта 201911:43

Зеленский и Тимошенко проголосовали

EPA

Актер Владимир Зеленский и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко проголосовали на выборах президента страны. Видео визита Зеленского на избирательный участок размещено на странице "Команды Зеленского" в Facebook. На вопрос журналистов "За кого вы будете голосовать?" Зеленский шутя ответил: "Хотелось бы за себя". Выйдя из кабинки для голосования кандидат "отчитался" перед прессой, сказав, что отдал свой голос "за очень достойного и великого человека".

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пришла на участок для голосования с супругом Александром. Выйдя из кабинки, она сказала, что голосовала "за Украину".

Новый президент Украины избирается на пять лет. В президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский (рейтинг превысил 30%), на втором месте — действующий глава государства Петр Порошенко (около 17%), на третьем — лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (12,5%). Итоги выборов будут объявлены до 10 апреля. Социологи предрекают неизбежность второго тура. Если их прогнозы сбудутся, второй тур состоится 21 апреля.

За пределами страны украинцы могут проголосовать на 101 избирательном участке в 72 странах. Первые участки для голосования открылись в Австралии, там проживают 1,7 украинских граждан. Последними проголосуют граждане Украины, проживающие в Сан-Франциско. Украинских граждан, проживающих в Крыму, также пригласили на выборы. Пункты пропуска в Крыму работают в штатном режиме, очередей нет, сообщает ТАСС.

В числе иностранных наблюдателей впервые не будет представителей России. Киев отказался допустить в страну независимых наблюдателей с российским гражданством. Не будут допущены к выборам и порядка 10 миллионов украинских граждан, так как Украина отказалась организовать выборный процесс на территории Донбасса.

На Украине в числе первых свой голос отдал кандидат из первой десятки на пост президента от Радикальной партии Олег Ляшко (его рейтинг — 5,3%). Попросив пришедшую с ним жену проголосовать за его кандидатуру, Ляшко пошутил, что на собственном бюллетене выбор за него сделает авторучка. "Она голосует только за Ляшко", — сказал кандидат перед тем как пройти в кабинку для голосования и там поставить галочку возле выбранной фамилии. Так как в бюллетене почти 40 фамилий, найти себя Ляшко было непросто. Он возмутился и размерами бюллетеня, и количеством бумаги, потраченном на их печать — более 400 тонн. По мнению кандидата, эти средства могли бы пойти на выплату пенсий или повышение зарплат рядовым украинцам.

Мэр Киева Виталий Кличко удивил выбором транспортного средства — приехал на избирательный участок на велосипеде прямиком с тренировки к 8.00. Отметив важность сохранения курса Украины на евроинтеграцию, Кличко заявил, что ему совершенно неважно, кто станет следующим президентом страны.

Наблюдатели уже зафиксировали несколько нарушений на участках. В полицию поступили 25 заявлений, семь из которых связаны с незаконной агитацией, зафиксирована и одна попытка подкупа избирателя, сообщается на сайте МВД Украины. В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского заявляют уже о 50 нарушениях. Звонящие на горячую линию жалуются на "мертвые души", на запреты пользоваться своими ручками и подкупы избирателей.

 

Президент Украины Петр Порошенко назвал условия, при которых станет возможным равноправный двусторонний диалог между Киевом и Москвой. На своей странице в Facebook пока еще действующий президент Украины написал, что, возвращаясь "домой в Европу", Украина будет "рвать путы Москвы".

Ранее Порошенко напомнил о том, что с 1 апреля прекращается действие договора о дружбе сотрудничестве и партнерстве с Россией. Договор о дружбе между Россией и Украиной был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999-го сроком на 10 лет с автоматическим продлением на очередные десятилетние периоды. В сентябре минувшего года власти Украины уведомили Москву, что не намерены продлевать действие договора. Обвинив Москву в "имперских амбициях", Порошенко назвал решение о прекращении договора "моральным долгом перед украинским народом". В свою очередь Москва назвала отказ Киева от продления договора деструктивным шагом и выразила глубокое сожаление в связи с таким решением руководства Украины.

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