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31 марта 201910:59

Грузинский пастух приговорен к пожизненному заключению за убийство трех американцев

Горийский районный суд приговорил к пожизненному заключению 19-летнего Малхаза Кобаури за убийство троих американцев летом 2018 года. Осужденный не признал вину, заявив, что ранее оговорил себя из-за угроз ему и его семье. Суд вынес окончательный приговор 27 марта после того, как присяжные единогласно признали Кобаури виновным в преступлении.

 

Следствие установило, что утром 4 июля 2018 года в ущелье Хада пастух Кобаури встретился с Лорой Смит, Райаном Смит и их 4-летним сыном на пути к водопаду Алаверди. Лора попросила Кобаури показать им дорогу, пишет Gazeta.Ru. По пути Райан поссорился с Малхазом. В гневе Кобаури несколько раз выстрелил в мужчину из ружья. Затем он убил ребенка, а Лору догнал и изнасиловал. Чтобы не оставлять свидетеля, Кобаури убил женщину, а ее тело бросил в ущелье. Тела членов семьи Смит и орудие преступления нашли 6 июля.

Адвокат Кобаури Давид Гиргвлиани, ознакомившись со всеми материалами дела, отказался представлять его интересы.

"Как бы он один совершил столько преступлений? В доказательствах прокуратуры была ложь. Они так связали улики, что виновным оказался Малхаз. Присяжные были под давлением прокуратуры", — заявила перед судом мать обвиняемого Марина Мартиашвили.

Американский консул Дженнет Ребер приветствовала приговор и поблагодарила следователей, судью и присяжных. 

Семья Смит, имевшая гражданство США и Грузии, шесть лет проживала в городе Марнеули. Лора преподавала английский язык в школе, а ее Райан пытался возродить в регионе древнюю культуру ткачества.

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