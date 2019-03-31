Израильские танки атаковали несколько постов движения ХАМАС в Газе

Израильские танки атаковали несколько военных постов движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом, передает телеканал "Россия 24", сообщили в оборонном ведомстве Израиля.

По заявлению израильских военных, это — ответный удар. Ранее этой ночью были зафиксированы пять пусков ракет из сектора Газа по израильской территории.

En réponse aux tirs de roquettes sur Israël plus tôt dans la soirée, des chars de Tsahal ont attaqué un certain nombre de postes militaires du Hamas dans la bande de Gaza. — Tsahal (@Tsahal_IDF) 31 марта 2019 г.

В секторе Газа обстрелы Израиля никак не прокомментировали. Накануне четверо палестинцев погибли и больше трехсот пострадали во время протестов на границе Израиля и сектора Газа. Такие данные привел Минздрав палестинского анклава.

Сообщается, что в протестах на границе приняли участие 40 тысяч человек. Акцию в честь первой годовщины непрерывных антиизраильских протестов назвали "Великим маршем возвращения". У пограничного забора на протяжении дня возникали столкновения с израильскими солдатами, демонстранты кидали камни и жгли покрышки.