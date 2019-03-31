В Петербурге скончалась женщина, пострадавшая в аварии на Невском

В Мариинской больнице Санкт-Петербурга скончалась женщина, госпитализированная туда накануне после ДТП на Невском проспекте. Там у перекрестка Невского и Литейного проспектов произошла авария с участием трех автомобилей.

По данным Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области, автомобиль Hyundai Genesis столкнулся с "Газелью", после чего иномарку вынесло на полосу встречного движения на Невском проспекте. Там Hyundai лоб в лоб столкнулся с автомобилем Volkswagen и выехал на тротуар.



В ДТП погиб водитель "Фольксвагена", госпитализированы два его пассажира, водитель Hyundai Genesis и пешеход. По словам представительницы Мариинской больницы, скончалась доставленная туда ранее женщина. Помимо нее в медучреждении остается еще один из пострадавших. Еще двое раненых были доставлены в Военно-медицинскую академию имени Кирова, передает ТАСС.

Накануне по факту смертельного ДТП на Невском проспекте следователи главка МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. По данным интернет-издания "Фонтанка", за рулем Hyundai находился 34-летний Артур Асатуров из Армении, управлявший автомобилем, не имея прав. Журналистам удалось выяснить, что водителя неоднократно штрафовали за нарушение правил дорожного движения, в том числе за езду в нетрезвом виде.