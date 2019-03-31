ЛеБрон Джеймс досрочно завершил сезон в НБА

Звездный баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" ЛеБрон Джеймс больше не сыграет в матчах своего клуба в текущем сезоне. Легкий форвард досрочно завершил свои выступления за "Лейкерс" из-за растяжения мышц паха.

В связи с этим в клубе приняли решение дать Джеймсу больше времени на восстановление, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт клуба. Таким образом, игрок провел в сезоне лишь 55 матчей – это его самый минимальный показатель за всю карьеру, из которых 28 встреч было выиграны, а оставшиеся 27 проиграны.

Первый сезон у ЛеБрона в "Лейкерс" не задался. Помимо его травмы накануне стало понятно, что он впервые с 2005 года не примет участия в плей-офф НБА. Причиной стали спортивные результаты команды. Стоит отметить, что вместе со своими клубами он в предыдущие восемь сезонов стабильно играл в финалах, в трех из которых одерживал победы.