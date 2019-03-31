Баскетболист клуба НБА подозревается в изнасиловании

Литовский баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Даллас Маверикс" Кристапс Порзингис попал под подозрение в изнасиловании. Потерпевшая женщина, являвшаяся соседкой спортсмена, сообщила о происшествии спустя год.

Она утверждает, что сексуальное насилие в ее отношении был совершен Порзингисом 7 февраля 2018 года. Как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на New York Post, все это время она умалчивала об инциденте, поскольку ждала компенсацию за молчание. Ей была обещана сумма в 68 тысяч долларов.

Примечательно, что в тот день баскетболист в матче регулярного чемпионата НБА против "Милуоки Бакс" получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. Изнасилование, как утверждает сторона обвинения, произошло спустя несколько часов после получения травмы.

Адвокат Порзингиса все обвинения в адрес своего клиента отвергает. При этом, он уточнил, что сам игрок сообщил об этом инциденте боссов лиги несколько месяцев назад.