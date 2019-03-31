МиГ упал во время планового полета: пилот катапультировался

В Индии потерпел крушение сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик МиГ-27 Военно-воздушных сил страны. Это произошло недалеко от города Джодхпур в северо-западном штате Раджастхан.

Пилоту истребителя удалось благополучно катапультироваться, сообщает сайт газеты Times of India. По ее данным, катастрофа произошла примерно в 11:45 по местному времени во время планового полета.

Сообщается, что самолет поднялся в воздух с базы индийских ВВС Утарлаи, и что перед катастрофой у него возникли проблемы с двигателем. Жертв и разрушений на земле нет.

Три недели назад в том же индийском штате Раджастхан потерпел крушение истребитель МиГ-21 ВВС страны, вылетевший с авиабазы Нал для тренировочного полета без вооружения. Катастрофа произошла в районе города Биканер. Сообщалось, что причиной той катастрофы было столкновение МиГа с птицей. Пилот также смог благополучно катапультироваться.