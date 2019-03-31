Момент серьезного ДТП на трассе в Краснодарском крае попал на видео

В минувшую пятницу, 29 марта, на трассе около хутора Криница в Тихорецком районе Краснодарского края произошло дорожно-транспортное происшествие – очевидец, чей регистратор запечатлел момент столкновения, опубликовал видео в Сети.

Судя по кадрам, фура внезапно выехала на полосу встречного движения, где врезалась в КамАЗ. От удара водитель последнего потерял управление и грузовик пересек "встречку", после чего съехал в кювет.

По предварительной информации, мужчина, находившийся за рулем фуры, погиб от травм, полученных в результате ДТП.