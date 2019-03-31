На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова

Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью. По сообщению МВД Украины, в результате возникло возгорание, которое, однако, было ликвидировано. Голосование на участке не прекращалось, пострадавших нет, передает ТАСС.

В день выборов президента Украины в стране открылись все избирательные участки за исключением одного. Этот участок находится в городе Измаил Одесской области, и штамп-печать участка не отвечает образцу, отправленному для изготовления. Об этом рассказала глава украинского ЦИКа Татьяна Слипачук, передает "Интерфакс".

Всего на Украине для нынешних выборов оборудовано 29889 избирательных участков в 199 избирательных округах. В списки избирателей на них включены 29 миллионов 789 тысяч 638 избирателей. По словам Татьяны Слипачук, Центризбирком Украины технически полностью подготовлен даже к возможным кибератакам.

По данным украинского ЦИКа на 11:00 (время совпадает с московским), на выборах президента Украины проголосовали чуть больше 16 процентов избирателей. Наибольшая явка — 21,62 процента — зафиксирована в Кировоградской области, наименьшая — 7,95 процента — в Закарпатской.