В Донецкой и Луганской народных республиках скептически относятся к возможному изменению политики руководства Украины по отношению к Донбассу. По словам председателя Комитета Народного совета ДНР по внешней политике Владислава Бердичевского, по этой причине "ДНР и ЛНР в любом случае все равно, кто будет президентом на Украине".

Как пояснил Бердичевский, Украина называет около трех миллионов жителей Донбасса своими гражданами, но сама же изолировала их всех сфер деятельности, связанных с Украиной.

"На неподконтрольных киевскому режиму территориях не проходят уже вторые президентские выборы", — отметил Бердичевский.

Бердичевский уверен, что страны Запада признают выборы легитимными, потому что уверены в благонадежности и "прозападности" всех кандидатов.