Футболист "Арарата" обвинил тренера в расизме

Нападающий ереванского "Арарата" Мпумелело Дадибой Зване сообщил об оскорблениях в свой адрес на расовой почве со стороны главного тренера клуба Абраама Хашманяна. Кроме того, футболист заявил, что наставник избивал его.

"Наш клуб проиграл 2 марта и тогда я не участвовал в игре, однако после матча главный тренер дал мне пощечину, — признается Зване, слова которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Armfootball.Com. – Он сказал, что я улыбался. Я был шокирован. Но промолчал, боясь вылететь из команды".

"А 25 марта мы сыграли товарищеский матч, где я выступал не на своей позиции. После матча он стал меня оскорблять, называя "глупым, бесполезным черным иностранцем". Снова дал пощечину и ударил меня. Его оттащили от меня, а врачи запретили мне обращаться в больницу".

Зване подал жалобу на Хашманяна в Федерацию футбола Армении и в организации уже обратили внимание на инцидент. ФФА уже инициировала собственное расследование.