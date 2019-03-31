Таксист сбил инспектора ДПС на Третьем транспортном кольце в Москве

В ночь на воскресенье, 31 марта, на Третьем транспортном кольце, неподалеку от делового центра "Москва-Сити" водитель такси сбил сотрудника полиции.

Как сообщают СМИ, таксист совершил наезд на инспектора ДПС в тот момент, когда он занимался оформлением мелкой аварии.

По предварительным данным, полицейский госпитализирован в тяжелом состоянии, а водитель – житель одного из южных регионов России, задержан. По некоторым сведениям, мужчина был лишен водительских прав еще в 2017 году, однако продолжал заниматься извозом.