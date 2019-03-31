Нормативы очистки сточных вод для Байкала оказались невыполнимыми

Действующие нормативы очистки сточных вод для озера Байкал невыполнимы и являются виртуальными. Такую точку зрения высказал глава Бурятии Алексей Цыденов, его мнение приводится на сайте правительства региона.

Для того, чтобы начать строить очистные сооружения на Байкале, необходимо принять предлагаемые Минприроды России корректировки нормативов, сказал Цыденов по итогам круглого стола "Проблемы правового регулирования охраны озера Байкал". На мероприятии обсуждался приказ Минприроды № 63, утверждающий нормативы предельно допустимых воздействий на экосистему озера Байкал и перечень вредных и опасных веществ.

Эксперты предлагают смягчить некоторые параметры, что позволит выполнить приказ. Если сохранить нормативы в нынешнем виде, в Байкал по-прежнему будут стекать неочищенные стоки, а власти не смогут построить очистные сооружения ввиду отсутствия доступных технологий, считают они. Цыденов отметил, что в нынешней ситуации регион не сможет построить 18 очистных сооружений, которые заложены в проекте. Однако добавил, что все же будет настаивать на их строительстве, поскольку "в противном случае мы продолжим сливать неочищенные стоки в Байкал".

Обсуждение проблемы чистоты байкальской воды продолжится 10—11 апреля в Новосибирске.