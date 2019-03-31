Биатлонистка Миронова – первая в масс-старте чемпионата России

В Тюмени стартовала воскресная программа чемпионата России по биатлону. Первыми на трассу вышли участницы женского масс-старта, которым предстояло преодолеть дистанцию в 12,5 километра.

Победу по итогам гонки праздновала Светлана Миронова, время которой составило 41 минута 31,8 секунды, преодолев три штрафных круга. Второе место заняла Лариса Куклина, отставание которой от победительницы составило 11 секунд при аналогичном количестве дополнительных кругов. Замкнула тройку призеров Виктория Сливко. Она финишировала спустя 46,3 секунды, пробежав один круг штрафа.

Чемпионат России завершится 2 апреля.