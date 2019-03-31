Порошенко проголосовал последним из лидеров гонки

На выборах президента Украины проголосовал последний из лидеров гонки — действующий глава государства Петр Порошенко. Он сделал это на избирательном участке в Доме офицеров в Киеве.

По словам Порошенко, он "проголосовал за Украину, как и вся его семья и абсолютное большинство украинцев", передает ТАСС. Он также высказал уверенность, что выборы будут хорошо организованы, а волеизъявление граждан будет сохранено. По его словам, Украина будет продолжать реформы и движение к членству в Евросоюзе и НАТО.

По словам второго президента Украины Леонида Кучмы, занимавшего этот пост в 1994-2005 годах, он проголосовал "прежде всего за достижение мира" в стране. На избирательный участок он пришел утром с супругой, передает РИА Новости.

По мнению Кучмы, украинцам нужно "показать, что они сильные, способные решать проблемы сами", и тогда в мире будет гораздо больше желающих поддержать их и достичь с ними вместе столь желанной сегодня победы.