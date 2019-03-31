Путин напомнил об идее антитеррористической коалиции

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам юбилейного саммита Лиги арабских государств. 30-я встреча стран-членов ЛАГ пройдет в воскресенье в Тунисе.

В послании Путин отметил важную роль Лиги в качестве механизма диалога и сотрудничества. Президент напомнил о необходимости взаимодействия в современном мире, полном войн, угрозы со стороны террористов, экономических проблем.

Путин призвал ЛАГ уважать международное право и придерживаться принципов суверенитета и территориальной целостности.

"Это в полной мере относится к Сирии, где во многом благодаря российским усилиям удалось нанести сокрушительный удар по силам террора", — заявил российский лидер.

Путин обратил внимание саммита на необходимость урегулирования арабо-израильского конфликта, что в целом стабилизировало бы ситуацию на Ближнем Востоке.

Президент России заверил, что будет и дальше развивать партнерские связи со странами Ближнего Востока и Северной Африки.