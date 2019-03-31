Лыжи. Седова выиграла чемпионат России в скиатлоне

Анастасия Седова выиграла золотую медаль в скиатлоне чемпионата России по лыжным гонкам. Турнир проходит в Архангельской области. Спортсменка преодолела дистанцию в 15 километров за 39 минут 22,0 секунды.

Второе место на пьедестале почета заняла Алиса Жамбалова, финишировавшая спустя 18,4 секунды. Обладателем бронзовой медали стала Анна Нечаевская, которая пришла к финишу спустя 20,6 секунды по отношению к победному времени Седовой.

Лыжный чемпионат России пройдет до 7 апреля.