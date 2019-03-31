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Обмен санкциями 6 часов назад
Лавров дал Помпео совет
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия" прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о возможном расширении санкций против РФ. Ранее Помпео сообщил о подготовке новых ограничительных мер, которые могут быть озвучены в Вашингтоне 3-4 апреля на министерской встрече НАТО.
Лавров считает, что США полностью перешли в международной дипломатии к языку ультиматумов, а когда их отвергают — санкций.
"Другой инструментарий каким-то образом исчез из арсенала американской дипломатии, и это печально", — отметил Лавров.
Лавров порекомендовал коллегам из Госдепа найти другие "подходы к различным проблемам".
Новые антироссийские меры связаны с делом Скрипалей. Агентство Bloomberg утверждает, что санкции коснутся банковского сектора России.
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