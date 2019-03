"Открытая Россия" решила самоликвидироваться

Движение "Открытая Россия" будет ликвидировано. Такое решение было принято на конференции в Риге, сообщила пресс-секретарь движения Наталья Грязневич, передает "Интерфакс".

По заявлению организаторов конференции была задержана съемочная группа Пятого канала. Журналистов продержали четыре часа в полицейском участке для выяснения обстоятельств, потом отпустили, передает РИА Новости.

В 2017 году в России была признана нежелательной работа трех НКО, связанных с "Открытой Россией". Генпрокуратура назвала: OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания).

С роспуском движения его организаторы надеются снять с участников подозрения в нежелательности.