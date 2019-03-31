Российские учительницы в купальниках заставили британцев захотеть стать школьниками

Британские таблоиды пишут о флешмобе российских учителей, решивших раздеться до купальников в поддержку своей коллеги Татьяны Кувшинниковой из Барнаула. Ранее ей пришлось уволиться из школы из-за публикации в соцсетях своего фото в спортивном купальнике.

Кувшинникова, учитель русского языка и литературы, профессионально занимается зимним плаванием и часто публикует снимки с соревнований. После одного из таких фото Кувшинникову вызвала директор школы, высказала недовольство моральным обликом педагога и предложила ей уволиться по собственному желанию.

Родители учеников отстояли учительницу, но Кувшинникова все-таки решила уволиться. Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко предложил ей сформулировать правила поведения для учителей в социальных сетях. Татьяна Кувшинникова согласилась и будет вести соответствующий курс в местном институте повышения квалификации.

Коллеги педагога и представительницы других профессий, решившие поучаствовать во флешмобе, публикуют похожие снимки с хештегом #УчителяТожеЛюди. На сайтах британских The Sun и The Daily Mail читатели оставляют комментарии к статьям о флешмобе российских педагогов и приведенным в них фото.

"Вау! Хотел бы я, чтобы это сделали некоторые из моих учителей. С другой стороны, я рад, что большинство из них этого не делали. Ну, не то чтобы я пытался это выяснить", — пишет пользователь Agaricus Bisporus. "Все наши учителя были морщинистыми ворчливыми старыми кошелками", — сетует Kris P Duck. "Думаю, я не добрался бы до университета, если бы мои учителя выглядели как эти красотки. Меня бы это слишком отвлекало", — отмечает Liberum Mancunium. "Если бы у меня были такие учителя, я бы проводил больше времени в школе. Вы счастливчики, парни", — пишет Sneakysam52. "Пожалуйста, Путин, не мог бы ты поскорее захватить мир, чтобы я мог снова отправиться в школу?" — интересуется лондонец с ником Wearyrealist.

Поддержав барнаульскую учительницу Татьяну Кувшинникову флешмобом, учителя поступили правильно, заявила накануне заместитель председателя думского комитета по культуре Елена Драпеко. По мнению же министра просвещения РФ Ольги Васильевой, понятие личной, приватной жизни должно существовать для всех — в том числе и учителей. "Это — проблема, которую нужно очень деликатно решать", заявила она журналистам.